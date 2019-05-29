شعراوي والزملوط يبحثان الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بالوادي الجديد

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وتذليل أى معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها، واستعراض مقترحات رفع كفاءة الطرق واستغلال الأراضي.



وأشار الوزير إلى أهمية تنمية مسار الزراعة والإنتاج الحيواني بالمحافظة في ضوء الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها في هذا الصدد لا سيما من خلال التركيز على جودة إنتاج التمور بما يعمل على استغلال مقومات النجاح التي تتمتع بها.



وأكد الزملوط أن اللقاء تناول أيضا متابعة ملف تقنين الأراضي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية لضمان الحفاظ على موارد الدولة، لافتا إلى أنه تم بحث موقف طلاء المنازل بمراكز ومدن المحافظة والطرق الرئيسية بها لإعادة الشكل الحضاري المميز لها.