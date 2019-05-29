حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات البخارية في البساتين

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشيكل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية في البساتين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة دراجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "أحمد. ع"، و"على. م"، عاطلين وتم ضبطهما.



بسؤالهما اعترفا بارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.