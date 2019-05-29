البرلمان: نؤكد دعمنا للدولة وقيادتها السياسية في ملاحقة بؤر الإرهاب

أصدر مجلس النواب، بيانًا رسميًا منذ قليل، جاء فيه " تابع مجلس النواب الجهود الناجحة التي بذلتها مصر وقواتها المسلحة، والتدابير الفعالة التي قام بها جهاز المخابرات العامة نحو تسلم مجموعة من الارهابيين الخطرين والعودة بهم على قيد الحياة من الجمهورية الليبية الشقيقة، وعلى رأسهم "هشام العشماوي" أحد أبرز الشخصيات الإرهابية فى تنظيمى "المرابطون" و"أنصار بيت المقدس" والذي كان المسئول المباشر عن تنفيذ أكثر من عملية إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة".



وهنأ مجلس النواب جموع الشعب المصري العظيم وأسر شهدائنا الأبرار على نجاح هذه الجهود بسقوط الإرهابي هشام العشماوي وغيره في أيدي رجال المخابرات العامة والعودة بهم إلى مصر لتقديمهم إلى العدالة لتقرر ما يستحقونه من جزاء وفاقا على أعمالهم في حق الشعب المصري وابنائه ومؤسساته، فإن هذا المشهد يؤكد علي دأب وكفاءة الرجال واخلاصهم، وانهم صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، فكانوا وبحق كما قيل درعا يحمي مقدرات هذا الوطن، وسيفا يضرب رقاب أعدائه.



وأكد مجلس النواب أنه بصفته ممثلا للشعب المصري في هذه المناسبة العظيمة على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها المعنية في ملاحقة بؤر الاٍرهاب، والضرب بيد من حديد على يد هذه الفئة المضلة حتى يتم تطهير ربوع الوطن من جميع دنسهم، وتقديمهم للعدالة المستحقة وإخضاعهم لحكم القانون.



وأضاف بيان مجلس النواب، «ولا شك ان كل مصري يشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بأبنائه من رجال الواجب، وان يد الدولة المصرية تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة أن تطال بنفسها كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها».