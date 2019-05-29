إخلاء سبيل "معاذ الشرقاوي" بتدابير احترازية

قررت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوى، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات، في اتهامه نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.



وقررت نيابة أمن الدولة الاستنئاف على قرار المحكمة، وتم تحديد جلسة غدٍ الخميس لنظر الاستئناف.



ووجهت النيابة للمتهم اتهامات، تولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على المتهم وعدد آخر من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.