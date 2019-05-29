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الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:28 م

الهجرة والعربية للتصنيع توقعان برتوكولا مع شركة جوتمان الألمانية

الهجرة والعربية للتصنيع
محمد ابراهيم _علا العلاف
dostor.org/2647667

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط بدبي، لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

أكد "التراس" أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مشيرا إلى تطلع الهيئة للتعاون مع الخبرات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر.

وأشادت وزيرة الهجرة بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع؛ لزيادة نسب التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق المصري، تنفيذا لتوجيهات السيسي، موضحة أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ لتأسيس صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة لتلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية.

وفقا لجوانب البروتوكول، أوضح "التراس"أنه تم الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، وتأسيس شركة "جوتمان" المصرية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، مع التوسع في أسواق التصدير من خلال شركة مصرية مساهمة مشتركة، تصدر للمنطقة العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن البروتوكول سيعزز أيضا التعاون في قطاعات التكسية والتغليف، وواجهات المباني وتوفيرها للسوق المصري والإفريقي، إضافة إلى إعداد ورش التدريب لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية.

وأشار إلى دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات الشقيقة، مشيدا بدعمها لكافة المشروعات التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.

وذكر "التراس"، أن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للاتحاد الأفريقي يعد حافزا قويا للاستثمار، مشيرا إلى أن التعاون سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلية والعربية والأوروبية، بالإضافة للسوق الأفريقية.

وأكدت "مكرم" أن الخبراء المصريين العاملين في فرع الشركة في الإمارات سيمثلون النواة الرئيسية لنقل الخبرات وإنشاء المصنع الجديد، مشيرة إلى أن الوزارة علي أتم استعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة لخدمة المشروعات الوطنية.

وبدوره، أشاد بشار كيالي، مدير عام شركة الحلول الهندسية المتقدمة AESالإماراتية وعضو مجلس الإدارة، بحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا برئاسة الرئيس السيسي والمدن الذكية والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.

وأعرب "كيالي" عن التطلع للاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة بمصر، مشيدا بخطة الهيئة لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية ومُشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المصري، بالإضافة لدول المنطقة عربيا وأفريقيا.

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