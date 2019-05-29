إخلاء سبيل متهمتين بـ"خلية ابنة الشاطر".. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"، بتدابير احترازية.



واستانفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء السبيل.



ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، للمتهمين "مروة مدبولي"، و"سمية ناصف" فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.





