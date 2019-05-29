مستقبل وطن: تسليم هشام عشماوي ضربه قاصمة للتنظيمات الإرهابية

قال عبدالرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر تعد ضربة قاصمة للتنظيمات الإرهابية وخصوصًا تنظيم أنصار بيت المقدس، مؤكدًا أن تسليمة للسلطات المصرية سينتج عنه أسرارا خطيرة منها التمويل القطري لهذه التنظيمات ودور أجهزة المخابرات المعادية في دعم تلك التنظيمات الإرهابية.



وأضاف كمال، أن "عشماوي" يعد العقل المدبر لكافة العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر عقب طرد تنظيم الإخوان الإرهابي من السلطة، حيث اشترك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة 101 حرس حدود، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.



وأشاد أمين قطاع جنوب الصعيد بـ"مستقبل وطن"، بالتعاون الأمنى بين مصر والجيش الوطني في ليبيا الذي أثمر عن تلك الضربة القوية للتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن صور تسلمه ستجعل الإرهابيين في حالة يرثى لها.