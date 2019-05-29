القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
سياسي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:26 م

مستقبل وطن: تسليم هشام عشماوي ضربه قاصمة للتنظيمات الإرهابية

مستقبل وطن: تسليم
محمد الشريف
dostor.org/2647664

قال عبدالرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر تعد ضربة قاصمة للتنظيمات الإرهابية وخصوصًا تنظيم أنصار بيت المقدس، مؤكدًا أن تسليمة للسلطات المصرية سينتج عنه أسرارا خطيرة منها التمويل القطري لهذه التنظيمات ودور أجهزة المخابرات المعادية في دعم تلك التنظيمات الإرهابية.

وأضاف كمال، أن "عشماوي" يعد العقل المدبر لكافة العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر عقب طرد تنظيم الإخوان الإرهابي من السلطة، حيث اشترك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة 101 حرس حدود، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

وأشاد أمين قطاع جنوب الصعيد بـ"مستقبل وطن"، بالتعاون الأمنى بين مصر والجيش الوطني في ليبيا الذي أثمر عن تلك الضربة القوية للتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن صور تسلمه ستجعل الإرهابيين في حالة يرثى لها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ 11 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 11 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 11 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ سنة و نصف

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ سنة و نصف

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

الآن

خارجية البرلمان: "هيومن رايتس" أداة ضغط لتحقيق مطامع سياسية خبيثة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ602 جنيه للجرام

الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

ads
الأكثر قراءة

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة غدًا.. والقاهرة 39 درجة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

ألبومات الصور

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

حفل إفطار نادي الأهلي

أجواء رمضان من شارع المعز (صور)

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

رياضة

الإصابة قد تحرم تشيلي من مجهودات اليكسيس سانشيز في كوبا أمريكا

تأهل ستيفنز وموجوروزا للدور الثالث في رولان جاروس

الروسي كريمليف يعرض تسوية ديون الاتحاد الدولي للملاكمة

نجم الساعة

بعد فوزها بالحذاء الذهبى بالدورى الإنجليزى.. من هى سارة عصام؟

الأكثر قراءة

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة غدًا.. والقاهرة 39 درجة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

الرئيس نيوز

البرلمان بعد سقوط عشماوي: الدعم الكامل لقيادة مصر في ملاحقة بؤر الاٍرهاب

الحكومة توافق على اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

إلغاء "القومي لمكافحة الإدمان" ونقل اختصاصاته إلى الصندوق

بيان من حزب التجمع للاحتجاج على وقف طباعة "الأهالي"

بعد سقوط هشام عشماوي.. قائمة المصريين المطلوبين في الخارج

كشكول

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي

جامعة القناة تكثف تواجد وكلاء الكليات باللجان الامتحانيه

"النيلي" يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

محافظ مطروح يتابع اختبارات اليوم الثامن للأول الثانوي

التعليم العالى تعلن تنظيم دورات تدريبية فى التخصص لكافة المجالات

الأمصار

بنين تعلن تشكيلتها لكأس الأمم الأفريقية

الشرطة الألمانية تبحث عن ملثم يحمل سكينا خارج مدرسة وهدد موظفة

وزير المالية الهندي يعلن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

الخارجية الأفغانية: تعيين سفراء جدد للبلاد في سبع دول

رئيس مجلس العموم البريطاني يؤكد أنه لا يعتزم ترك منصبه

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مصر للطيران تعيد تشغيل رحلاتها إلى أبيدجان اعتبارا من 20 يونيو

بوكيمون تطور لعبة مصممة لـ"نوم" اللاعبين

الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎