القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
رياضة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:24 م

الروسي كريمليف يعرض تسوية ديون الاتحاد الدولي للملاكمة

الروسي كريمليف يعرض
dostor.org/2647662

جدد مسوؤل الملاكمة الروسي عمر كريمليف عرضه لتسوية ديون الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة من أجل حماية مصالح الملاكمين والحفاظ على المنظمة.

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف الاتحاد الدولي للملاكمة الأسبوع الماضي بعدما نشرت تقريرا من 30 صفحة عقب تحقيق في الشؤون المالية وطريقة إدارة المنظمة التي تعاني من أزمات منذ أعوام.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجموعة عمل ستتولى تنظيم مسابقات الملاكمة، بما في ذلك المسابقات المؤهلة للألعاب الأولمبية في اليابان العام القادم.

ودعا كريمليف، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والأمين العام للاتحاد الروسي للملاكمة، إلى "إصلاحات حقيقية" مضيفا أن تسوية الديون التي تبلغ 16 مليون دولار وفقا لتقارير صحفية هو الخطوة الأولى، وهو عرض قدمه لأول مرة في مارس.

وقال كريمليف في بيان "رغم أن القيادة الحالية للاتحاد الدولي للملاكمة لسبب غير معلوم رفضت اقتراحي لتسوية الديون... فإن العرض لا يزال قائما. أنا على استعداد للمساعدة في أسرع وقت من أجل تسوية الديون".
وأضاف "هدفنا هو حماية مصالح الملاكمين والمدربين، والحفاظ على المنظمة التي تدير رياضتنا منذ ما يزيد على 70 عاما. لنفعل ذلك نحن بحاجة إلى القيام بأشياء حقيقية، ووضع الملاكمة فوق أي مصالح شخصية".

وقال كريمليف إن كل خطوات تسوية الديون ستكون علنية وتعهد بعملية واضحة وشفافة.

وتابع "هدفي ليس أن أصبح رئيسا للاتحاد الدولي للملاكمة، بل المساعدة في احياء المنظمة.

"يجب أن ننتقل من الكلمات إلى الأفعال، والدعوة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية، حيث ندعو مراقبين من اللجنة الأولمبية الدولية والمجتمع الرياضي، ونجري انتخابات ونغير النظام ونعيد انتخاب كل قيادات الاتحاد الدولي".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

خارجية البرلمان: "هيومن رايتس" أداة ضغط لتحقيق مطامع سياسية خبيثة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ602 جنيه للجرام

الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

ads
الأكثر قراءة

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة غدًا.. والقاهرة 39 درجة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

ألبومات الصور

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

حفل إفطار نادي الأهلي

أجواء رمضان من شارع المعز (صور)

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

رياضة

الإصابة قد تحرم تشيلي من مجهودات اليكسيس سانشيز في كوبا أمريكا

تأهل ستيفنز وموجوروزا للدور الثالث في رولان جاروس

الروسي كريمليف يعرض تسوية ديون الاتحاد الدولي للملاكمة

نجم الساعة

بعد فوزها بالحذاء الذهبى بالدورى الإنجليزى.. من هى سارة عصام؟

الأكثر قراءة

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة غدًا.. والقاهرة 39 درجة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

الرئيس نيوز

البرلمان بعد سقوط عشماوي: الدعم الكامل لقيادة مصر في ملاحقة بؤر الاٍرهاب

الحكومة توافق على اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

إلغاء "القومي لمكافحة الإدمان" ونقل اختصاصاته إلى الصندوق

بيان من حزب التجمع للاحتجاج على وقف طباعة "الأهالي"

بعد سقوط هشام عشماوي.. قائمة المصريين المطلوبين في الخارج

كشكول

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي

جامعة القناة تكثف تواجد وكلاء الكليات باللجان الامتحانيه

"النيلي" يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

محافظ مطروح يتابع اختبارات اليوم الثامن للأول الثانوي

التعليم العالى تعلن تنظيم دورات تدريبية فى التخصص لكافة المجالات

الأمصار

بنين تعلن تشكيلتها لكأس الأمم الأفريقية

الشرطة الألمانية تبحث عن ملثم يحمل سكينا خارج مدرسة وهدد موظفة

وزير المالية الهندي يعلن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

الخارجية الأفغانية: تعيين سفراء جدد للبلاد في سبع دول

رئيس مجلس العموم البريطاني يؤكد أنه لا يعتزم ترك منصبه

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مصر للطيران تعيد تشغيل رحلاتها إلى أبيدجان اعتبارا من 20 يونيو

بوكيمون تطور لعبة مصممة لـ"نوم" اللاعبين

الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎