الروسي كريمليف يعرض تسوية ديون الاتحاد الدولي للملاكمة

جدد مسوؤل الملاكمة الروسي عمر كريمليف عرضه لتسوية ديون الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة من أجل حماية مصالح الملاكمين والحفاظ على المنظمة.



وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف الاتحاد الدولي للملاكمة الأسبوع الماضي بعدما نشرت تقريرا من 30 صفحة عقب تحقيق في الشؤون المالية وطريقة إدارة المنظمة التي تعاني من أزمات منذ أعوام.



وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجموعة عمل ستتولى تنظيم مسابقات الملاكمة، بما في ذلك المسابقات المؤهلة للألعاب الأولمبية في اليابان العام القادم.



ودعا كريمليف، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والأمين العام للاتحاد الروسي للملاكمة، إلى "إصلاحات حقيقية" مضيفا أن تسوية الديون التي تبلغ 16 مليون دولار وفقا لتقارير صحفية هو الخطوة الأولى، وهو عرض قدمه لأول مرة في مارس.



وقال كريمليف في بيان "رغم أن القيادة الحالية للاتحاد الدولي للملاكمة لسبب غير معلوم رفضت اقتراحي لتسوية الديون... فإن العرض لا يزال قائما. أنا على استعداد للمساعدة في أسرع وقت من أجل تسوية الديون".

وأضاف "هدفنا هو حماية مصالح الملاكمين والمدربين، والحفاظ على المنظمة التي تدير رياضتنا منذ ما يزيد على 70 عاما. لنفعل ذلك نحن بحاجة إلى القيام بأشياء حقيقية، ووضع الملاكمة فوق أي مصالح شخصية".



وقال كريمليف إن كل خطوات تسوية الديون ستكون علنية وتعهد بعملية واضحة وشفافة.



وتابع "هدفي ليس أن أصبح رئيسا للاتحاد الدولي للملاكمة، بل المساعدة في احياء المنظمة.



"يجب أن ننتقل من الكلمات إلى الأفعال، والدعوة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية، حيث ندعو مراقبين من اللجنة الأولمبية الدولية والمجتمع الرياضي، ونجري انتخابات ونغير النظام ونعيد انتخاب كل قيادات الاتحاد الدولي".