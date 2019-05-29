الإفتاء: العراق يحتل المرتبة الأولى على مؤشر الإرهاب فى الأسبوع الثالث من مايو

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعى الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الأسبوع الثالث من شهر مايو لعام 2019، حيث رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 19 عملية إرهابية، ضربت 9 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 281 ما بين قتيل وجريح.



وأشار المرصد إلى أن عدد التنظيمات الإرهابية التي نفذت هذه العمليات بلغ 5 تنظيمات، حلَّ تنظيم "داعش" في المركز الأول من حيث أكثر التنظيمات الإرهابية التي تم رصدها فى مؤشر هذا الأسبوع بواقع 9 عمليات، وحلت في المرتبة الثانية حركة "طالبان" الأفغانية التي نفذت 4 عمليات إرهابية.



كما رصد المؤشر مجيء حركة "بوكو حرام" في المركز الثالث بواقع عملية إرهابية نفذها التنظيم في نيجيريا، وكذلك جاءت حركتا "تحرير الشام" و"الشباب الصومالية" في المرتبتين الرابعة والخامسة بواقع عملية لكل تنظيم.



وذكر المرصد أن العراق احتل المركز الأول من حيث أكثر الدول التي ضربها الإرهاب لهذا الأسبوع بواقع 7 عمليات إرهابية نفَّذها تنظيم "داعش" الإرهابى، أودت بحياة 16 شخصًا وجرح 36 آخرين، وكان أكثر هذه العمليات دمويةً التفجير الذى أصاب حافلة لقوات الحشد الشعبي في بلدة "روز الشرقية" أثناء سفرها من محافظة البصرة الجنوبية. وتستمر الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في شن هجمات في أنحاء مختلفة من العراق وذرع العبوات الناسفة.



وأوضح المؤشر أن أفغانستان جاءت في المركز الثاني في مؤشر الدول التي ضربها الإرهاب هذا الأسبوع بواقع 4 عمليات نفذتها حركة "طالبان" أودت بحياة 16 وأوقعت 39 جريحًا. وتنوعت أنماط العمليات بين الهجوم بسيارات مفخخة، ووضع العبوات الناسفة والهجمات المسلحة.



كما حلت مالى في المرتبة الثالثة، حيث شهدت عمليتين أودتا بحياة 8 وإصابة 4 آخرين، ولم تتبنَّ أي ميليشيا مسئوليتها عن تلك الهجمات.



وجاءت طاجيكستان في المرتبة الرابعة من حيث عدد العمليات الإرهابية بواقع عملية إرهابية قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتل 29 نزيلًا وثلاثة حراس خلال أعمال شغب قام بها أعضاء داعش في سجن شديد الحراسة يقع في مدينة "فاخدات" شرق العاصمة دوشانبي في طاجيكستان.



واختتم المرصد تحليله بذكر أنماط العمليات الإرهابية التي وقعت هذا الأسبوع، والتي اشتملت على (هجوم مسلح، انفجار بواسطة قنبلة، انفجار سيارة، تفجير انتحاري، حرق منازل وإعدامات ميدانية)، وبيَّنَ المرصد أن أكثر هذه الأنماط استخدامًا كانت الهجمات المسلحة، بواقع 42% من جملة أنماط العمليات، بينما حلت في المرتبة الثانية التفجيرات بواسطة قنابل بنسبة 26%.