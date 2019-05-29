"أوساكا" تسعى لعدم تكرار المعاناة في رولان جاروس

ربما كانت لدى نجمة التنس اليابانية الشابة ناومي أوساكا أفكارا حول مباراتها الأولى في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، كمتصدرة للتصنيف العالمي للاعبات المحترفات، مختلفة عن ظهورها الباهت في مستهل لقاءاتها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).



وكانت أوساكا على بعد نقطتين فقط من الخروج المبكر المفاجيء من الدور الأول للبطولة، لكنها استعادت اتزانها في الوقت المناسب، لتتغلب على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا بنتيجة صفر 6 و7 6 (7 4) و6 1 أمس الثلاثاء.



وربما ساعد مشروب الطاقة الذي تناولته أوساكا، حينما كانت النتيجة تشير لتأخرها 6 5 في المجموعة الثانية، في أن تتفادى الخروج المبكر من المسابقة وتجنب أن تصبح ثاني لاعبة متصدرة للتصنيف العالمي تودع رولان جاروس من الدور الأول في تاريخ البطولة.



وعقب فوزها بالمباراة وتأهلها للدور الثاني، أشارت أوساكا 21 عاما إلى أنها قضت تجربة جديدة تماما في مسيرتها الرياضية.



وقال أوساكا "أعتقد أن هذه المباراة هي الأكثر عصبية طوال مشواري الاحترافي.. أعتقد أنه يمكن للجميع رؤية ذلك في المجموعة الأولى التي لم أضرب خلالها أي كرات داخل الملعب".



أضافت اللاعبة اليابانية: "كان اليوم غريبا بالنسبة لي لأن الشد العصبي عادة ما يختفي بمرور الوقت، لكنه استمر طوال اللقاء، ثم شعرت أنها معركة إرادة، وتمكنت من الفوز بها في النهاية".



ولم تجد أوساكا أي غضاضة في الاعتراف بأنها ليست لاعبة بارعة في الملاعب الترابية، لا سيما وأنها لم تذهب لأبعد من الدور الثالث في مشاركاتها الثلاث السابقة برولان جاروس.



وتمتاز أوساكا بتفوقها في اللعب على الملاعب الصلبة، التي توجت من خلالها ببطولتين في جراند سلام، كانت الأولى في العام الماضي عندما أحرزت لقب بطولة الولايات المتحدة (فلاشينج ميدوز)، أما الثانية فكانت في العام الحالي حينما فازت ببطولة استراليا المفتوحة، لتتربع على صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.



وشهد مستوى أوساكا بعض التحسن على الملاعب الترابية في الموسم الحالي، حيث تأهلت للدور قبل النهائي ببطولة شتوتجارت، ودور الثمانية في مدريد، والدور الثالث في روما، محققة سبعة انتصارات مقابل خسارة وحيدة، وذلك عقب انسحابها من بطولتي شتوتجارت وروما بسبب الإصابة.



ورغم ذلك، لم يظهر هذا التحسن في المباراة الأولى للاعبة اليابانية على الملعب الرئيسي للبطولة (فيليب شاترييه) أمام شيميدلوفا، المصنفة رقم 20 عالميا.



أوضحت أوساكا: "أنها المباراة الأولى لي في بطولات جراند سلام كمتصدرة عالميا، توجت بآخر لقبين في جراند سلام، لذلك فإنني أرغب في الفوز بتلك البطولة حقا".



وأضافت أوساكا: "لم ألعب مطلقا على هذا الملعب من قبل، كانت هذه هي المرة الأولى لي. نعم أشعر بالرغبة في إثبات نفسي مرة أخرى".



وبعدما اجتازت عقبة شميدلوفا، فإن الأمور لن تصبح سهلة أمام أوساكا، حيث يتعين عليها مواجهة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الفائزة ببطولة استراليا عامي 2012 و2013.



وبدا أن أزارينكا استعادت الكثير من قدراتها في الفترة الأخيرة، بعدما أطاحت باللاتفية يلينا أوستبينكو (بطل رولان جاروس عام 2017) من الدور الأول أمس الثلاثاء.



وبينما تحدثت أوساكا عن لقائها المرتقب مع أزارينكا بأنها سيكون "أحد أصعب مباريات السنة"، فإن اللاعبة البيلاروسية أشارت إلى أن المباراة ستكون "مثيرة".



أضافت أزارينكا: "حققت بعض الانتصارات الجيدة في الأسابيع القليلة الماضية ضد المصنفات العشر الأوائل. لذا أشعر بأنني على استعداد للعب أفضل ضد هؤلاء اللاعبات".