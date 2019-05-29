توريد 61 ألف طن من القمح فى أسوان

تابع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، موقف توريد محصول القمح لموسم 2019، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة فيه من الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة حتى الآن إلى 61 ألفا و379 طنا.



وكلف المحافظ مسئولى الزراعة بالاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لاستكمال تسلم الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها فى الصوامع والشون المخصصة لها.



ولفت إلى أن تنفيذ ذلك يأتى متواكبًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وتسلم أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة.



فيما أوضح المهندس عاطف حسن، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، أن الكميات التي تم توريدها شملت 4815 طنًا بصومعة أسوان و909 أطنان بشونة كوم أمبو و20 ألفا و778 طنا بصومعة إدفو، بجانب 34 ألفا و877 طنا بصومعة المفالسة.



وأشار إلى أن الموسم الحالى بدأ منذ منتصف أبريل الماضى ويستمر حتى نهاية مايو الجارى، ومن المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألفًا و340 فدانًا وبمتوسط 18 إردبًا للفدان.