559 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة بجميع مراكز أسيوط

قال محافظ أسيوط جمال نورالدين إن الحملات التموينية المفاجئة، التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة استعدادا لعيد الفطر المبارك، أسفرت عن تحرير 559 مخالفة متنوعة، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف الحملات بصورة مفاجئة على جميع الأسواق لتحقيق الاستقرار والقضاء على تجار السوق السوداء وحماية المستهلك؛ فضلا عن الاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية والتموينية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين.



وشدد محافظ أسيوط - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- على عدم السماح بأي تهاون أو مخالفات تمس المواطن الأسيوطي، مشيرا إلى المتابعة المستمرة وبذل الجهد لتحقيق الانضباط والتصدي للمخالفين وتطبيق القانون على الجميع ومعاقبة أي مخالف أو مقصر.



كما أوضح المحافظ أن الحملات شملت جميع المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين والبيئة والإشغالات والنظافة وتنوعت المحاضر لتشمل كافة القطاعات، حيث تم ضبط 18 محضرا بمركز صدفا و66 محضرا بمركز الفتح و54 محضرا بحي شرق مدينة أسيوط و49 محضرا بساحل سليم، بالإضافة إلى تحرير 70 محضرا بمركز القوصية و45 محضرا بالبداري و49 محضرا بمركز الغنايم؛ أما مركز ديروط فتم تحرير 62 محضرا ومركز منفلوط تم تحرير 79 محضرا ومركز أبوتيج 67 محضرًا، لافتا إلى إزالة الإشغالات بشوارع وميادين المراكز والقرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.