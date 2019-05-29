اعتماد نتيجة إعدادية بني سويف بنسبة نجاح 72.8%

اعتمد محافظ بني سويف، المستشار هاني عبد الجابر، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 2019، بنسبة بنجاح 72.8 % لطلبة "النظامي"، حيث تقدم للامتحان 44 ألفا و227 طالبا وطالبة، حضر منهم 42 ألفا و68 طالبا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18%، حيث تقدم للامتحان 1136 طالبا، حضر منهم 307 طلاب.



وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع، بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 88.46 %، تلتها إدارة "ببا" بنسبة 77.15 %، ثم إدارة الواسطى بنسبة 72.89 %، وإدارة ناصر بنسبة 67.93 %، فيما سجلت إدارة "أهناسيا " نسبة 67.80 %، تلتها إدارة "سمسطا " بنسبة 66.44 %، في حين بلغت النسبة بإد الفشن بنسبة 59.47 %.



وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 86 % واللغة الإنجليزية 78 % والدراسات 79%، والرياضيات 89 %، والعلوم 87 %، والحاسب الآلي 93 %، والتربية الدينية 98 %، والتربية الفنية 98 %.



وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حسام، بأن لوحة شرف الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام احتلت فيها الطالبات ١٢ مركزا من ١٧ أوائل على مستوى المحافظة.