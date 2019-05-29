تشريعية النواب توافق على موازنة العدل والهيئات القضائية ودار الافتاء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابوشقة علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة لكل من ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها والجهات والهيئات القضائية ودار الافتاء المصرية للعام المالي 2019 - 2020.



كما وافقت اللجنة علي زيادة الاعتمادات المالية المقترحة في الموازنة العامة لكل تلك الجهات بمقدار 15 بالمائة عن موازنات العام الماضي.



وكانت اللجنة التشريعية وافقت كذلك صباح اليوم خلال اجتماعها على قرار رئيس جمهور ية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بشان اتفاقية موقعة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة لألغذية والزراعة ( فاو ) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 2342018.