حبس 3 مسئولين سنة في واقعة مصرع طفل داخل بالوعة مدرسة بالغربية

قررت محكمة جنح مستأنف كفرالزيات بالغربية، الأربعاء، حبس 3 مسئولين في مدرسة بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفرالزيات، سنة مع إيقاف التنفيذ، في واقعة مصرع تلميذ داخل بالوعة المدرسة الشهر الماضي.



وشهدت الجلسات الماضية، تقديم أسرة الطفل تصالح مع المتهمين الثلاثة وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة المحكمة.



كانت محكمة جنح كفرالزيات، قررت في أبريل الماضي، حبس مدير المدرسة "إبراهيم. ا." سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد. ع"، حبس 6 سنوات و10 آلاف جنيه كفالة، بينما قررت حبس "محمد. ح" وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وبراءة "الدسوقي" المشرف العام، غير أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.



وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفرالزيات بسقوط الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف في مدرسة قرية بنوفر الابتدائية، ووفاته داخلها، وتم استدعاء المتهمين.



ووجهت لهم نيابة كفرالزيات برئاسة إسلام عبدالسميع، تهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم وعدم توفير إجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة ما تسبب في مصرع الطفل بعد سقوطه في بالوعة الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية.