"القوى عاملة بالجيزة" تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. بهذه الشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة بالجيزة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، ضمن مجموعة الوظائف التخصصية بإدارات المديرية.



وأوضحت المديرية فى إعلان رسمى، اليوم، أن الوظائف الشاغرة المطلوبة هى مدير منطقة قوى عاملة البدرشين، مدير منطقة قوى عاملة العمرانية، مديرية قوى عاملة الهرم.



ونوهّت على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة التقدم بطلب باسم "السيد الاستاذ مدير المديرية" مرفقًا به بيان حالة وظيفية واستكمال البيانات الشخصية على النموذج المعد لذلك بادارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية والادارات المذكورة.



وحددت المديرية مواعيد لبدء التقديم للوظائف المذكورة اعتبارًا من يوم 10 يونيو القادم واستمرار تلقى الطلبات لمدة أسبوع.



جديرر بالذكر أن مديرية القوى العاملة إحدى المديريات الحيوية بمحافظة الجيزة.

