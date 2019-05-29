هشام الهمامي: تسليم "عشماوي" لمصر ضربة موجعة لتنظيمات الإرهابية

قال هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر تعد ضربة موجعة لتنظيمات الإرهابية، التي تسعى لتنفيذ أجندات خارجية من خلال دويلة قطر راعية الإرهاب في المنطقة.



وأضاف الهمامي، أن "عشماوي" يمثل كنز معلومات عن التنظيم الإرهابى الذى ينتمى إليه، لافتًا إلي أن القوات المسلحة والشرطة نجحوا فى سيناء بتفكيك 90% من التنظيمات والمجموعات الإرهابية، حيث أنه يعد من أخطر الإرهابيين المصريين بليبيا وأنشط القيادات التابعة للجماعات المتطرفة كتنظيم القاعدة وأنصار بيت المقدس.



وأشار إلى أن الدولة المصرية ماضية فى عزمها على استئصال الإرهاب الأسود من جذوره، وتطهير البلاد من عناصره الأثمة، ووضع حد قاطع لهذه الظاهرة الخبيثة التى تحاول النيل من عزيمة أبناء هذا الوطن، وتقويض مساعيه لاستعادة الأمن واستكمال خطوات البناء والتنمية، مؤكدًا أن المصريين لديهم فى هذه المواجهة عزيمة لا تلين وإصرارًا لا يحيد.