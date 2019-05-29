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الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:32 م

"الجارالله": أمير قطر لن يحضر كافة مؤتمرات مكة

، أحمد الجارالله،
، أحمد الجارالله،
نيفين أشرف
dostor.org/2647580

قال الكاتب الصحفي الكويتي ورئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية، أحمد الجارالله، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لن يحضر كافة المؤتمرات التي ستعقد غد الخميس في مكة الكرمة، بدعوه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "توتير"، أن أمير قطر سيُحضِر مندوبين من وزارة الخارجية القطرية، مشيرًا إلى أن السعودية أعلنت أن دعوة أمير قطر هي بروتوكولية ولا تعني أي شئ للخلاف القائم بين قطر والدول الأربع.

وشدد "الجار الله" على أن الخلاف سيظل قائم حتى تنفذ قطر الشروط التي طلبتها منها الدول الأربع "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر".

وأرسل خادم الحرمين الشريفين، رسالة خطية لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة في 30 مايو الجاري.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، في الدوحة.

وتأتي دعوة العاهل السعودي لقطر، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنها الخلاف.

وحددت دول الرباعي العربي 13 شرطًا لإنها الأزمة، وبحث عودة العلاقات مع الدوحة من جديد، وكان في مقدمتها التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وإغلاق قناة "الجزيرة" القطرية، ووقف بث أخبارها الكاذبة، وتخفيض مستوى التعاون مع إيران، فيما جددت قطر دعوتها للحوار غير المشروط.

وتعد هذه الدعوة الثانية التي يوجهها الملك سلمان، إلى أمير قطر رغم استمرار الخلاف، ففي آواخر العام الماضي، وجه خادم الحرمين الشريفين، دعوة لأمير قطر، لحضور أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ39، بالعاصمة السعودية الرياض، إلا أن الأمير القطري لم يحضر القمة، وأناب عنه وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

"الجارالله": أمير قطر لن يحضر كافة مؤتمرات مكة
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