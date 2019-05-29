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الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:28 م

غدا.. "صناع الخير" تدشن مبادرة "فرحة" لزواج اليتيمات بحضور محافظ الأقصر

غدا.. صناع الخير
محمد الشريف
dostor.org/2647575

أعلن مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عن تدشين مبادرة جديدة ضمن مبادرات صناع الخير الإنسانية، والتي تعمل على تجهيز 1000 من الفتيات اليتيمات غير القادرات من أنحاء الجمهورية، وإدخال الفرحة على قلوبهن بإتمام زفافهن.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المبادرة الجديدة تحمل اسم "فرحة" وسوف يتم إطلاقها غدا الخميس من محافظة الأقصر بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في إطار حفل خيري تقيمه صناع الخير لهذا الغرض.

وأشار "زمزم" إلى أن احتفالية إطلاق مبادرة "فرحة" سوف يتم خلالها توزيع شيكات مساعدات لـ20 عروسة يتيمة بواقع 10 آلاف جنيه لكل عروس بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه، وسوف تنطلق في الحادية عشر صباح غدا الخميس من داخل ديوان محافظة الأقصر.

وأوضح "زمزم" أن صناع الخير اختارت محافظة الأقصر لإعلان انطلاق مبادرتها الجديدة "فرحة" من على أرضها تأكيدا على أن صناع الخير تركز جهودها لخدمة غير القادرين في أنحاء الجمهورية وبخاصة المناطق الأشد احتياجا، واستثمارا للدعم الكبير الذي يوليه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة أنشطة مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأن ذلك يؤكد أهمية تعاون المجتمع المدني والدولة لدعم غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار "زمزم" إلى أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تولي اهتماما كبيرا بكل مشكلات شرائح الأيتام غير القادرين، وأن اهتمام المؤسسة بملف زواج اليتيمات غير القادرات يأتي كونهن من بين الشرائح الأولى بالرعاية، حيث يجب تسليط الضوء على احتياجاتهن.

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