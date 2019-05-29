نوال الزغبي تحيي حفلها الأول بالسعودية بمناسبة عيد الفطر

تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي كبير لأول مرة بالمملكة العربية السعودية بمدينة الاحساء ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وذلك يوم 6 يونيو الموافق ثالث أيام العيد، لتقدم باقة مميزة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.



وكان ألبوم "كدة باي" آخر أعمال "نوال" الفنية ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، وهي: "كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال له ناسه، ايام صعبة".



ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت في الألبوم مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.