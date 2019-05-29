بعد فوزها بالحذاء الذهبي بالدوري الانجليزي.. من هي سارة عصام؟

نجحت سارة عصام في خطف الأنظار على مدار الساعات الماضية، وبرغم تكدس الأحداث السياسية إلا أنها أصبحت حديث السوشيال ميديا، حيث احتفت بها صفحات المنظمات النسوية، وكذلك الرياضية كنموذج للشباب.



وحصلت سارة عصام المحترفة المصرية بصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، ونجمة المنتخب الوطني للسيدات جائزة هداف ستوك سيتي هذا الموسم، وذلك عقب تسجيلها 12 هدفًا خلال 12 مباراة، لتحصد بعدها على جائزة الحذاء الذهبي من البوترز.



وبهذا تكون قد نجحت في ربط اسمها بمحمد صلاح نجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم؛ وخلال هذه السطور نرصد أبرز المعلومات عن الرياضية العالمية سارة عصام.



1-بدأت ممارسة كرة القدم في سن 13 عام، وهي تبلغ من العمر حاليًا عشرون عام.



2-انضمت إلى أكاديمية وادي دجلة منذ 2013، وتم تصعيدها لفريق الناشئات



3-لعبت في صفوف منتخب الشباب المصري.



4-أول لاعبة مصرية تحترف في صفوف الدوري الإنجليزي.



5-خاضت اللعب في ثلاثة أندية إنجليزية، هم سندرلاند وبرمنجهام ودربي كونتي.



6-نجحت في الانضمام لصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي عام 2017، وحققت بطولات أهلتها للعب في انجلترا.



7-شاركت فيما يقرب من 30 بطولة دولية.



8- تم تتويجها في ديسمبر العام الماضي بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، والتي تقدمها مؤسسة لندن العربية.