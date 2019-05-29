رئيس الوزراء الإثيوبي يبحث مع "البرهان" آخر التطورات

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان.



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" التي بثت النبأ اليوم الأربعاء، أن البرهان اعترف بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من آبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان.



ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



يشار إلى أن المجلس الانتقالي السوداني وتحالف المعارضة توصلا مؤخرًا إلى اتفاق لتشكيل هيئة جديدة لإدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة.



وكان رئيس المجلس الانتقالي في السودان قد وصل إلى (أديس أبابا ) أمس الثلاثاء في زيارة رسمية.