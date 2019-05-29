تشريعية النواب توافق على اتفاقية بين مصر و"الفاو"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء ابوشقة، رئيس اللجنة علي قرار رئيس جمهور ية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بشأن اتفاقية موقعة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 2342018.



وقال "ابوشقة" إن الاتفاقية لا تضمن ما يخالف الدستور وتأتي طبقا للائحة المجلس ووفقا للمادة 197 وطبقا للدستور كما جاء في مادته 151 والتي تؤكد ان الرئيس هو الممثل للدولة في علاقاتها الخارجية والتوقيع علي المعاهدات والاتفاقيات.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 20202019.



وتبحث اللجنة خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202019، وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء.