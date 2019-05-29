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الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:20 م

حملة تموينية مكبرة بالفيوم تضبط 960 علبة زبادي فاسدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2647559

شن المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزاره تموين الفيوم، برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام إدارة تموين إبشواي، والمهندس توبة محمد سيد رئيس الرقابة بتموين إبشواى والمفتشين عبدالحميد أحمد وسامر سمير وعلى فرحات، حملة تموينية مكبرة.

أسفرت الحملة عن ضبط ماكينة خبز خاصة بمخبز بلدى بمركز الفيوم موجودة بمخبز بلدى آخر بسنور بغرض الاستيلاء على المال العام للدولة وصرف وهمى على ماكينه الخبز، فتحرر محضر برقم ٣١٧ جنح أمن دوله طوارئ ضد صاحب المخبز.

كما تم ضبط ٩٦٠ علبه زبادى بتاريخ سابق عن تاريخ الإنتاج الفعلى، وتحرر محضر برقم ٣٦٨٤٨جنح إبشواى ضد صاحب السوبر ماركت لغشه وتدليسه.

كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى منها عدم الإعلان عن قائمة أسعار بالسوبر ماركت والتجار التموينين ومحلات بدون تراخيص ونقص وزن للخبر وعدم نظافة المخبر وعدم إعطاء بون للمواطن وعدم وجود شهادات صحيه للعاملين ببعض المطاعم، وأخطرت النيابه التي تولت التحقيق.

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