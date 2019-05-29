بعد تخطيها حاجز الـ 9 مليون.. أوكا واورتيجا يقدمون "لغة العيون" في مود سوينج غدًا

بعد مشاركتهم لأول مرة في السباق الرمضاني من خلال تتر مسلسل "طلقة حظ" والذي يقوم ببطولته مصطفي خاطر، ليكون أول عمل خلال الموسم يتم فيه الإستعانة بالثنائي "أوكا وارتيجا" ليقدما أغنية "كله بالأونطة" كمقدمة للمسلسل الذي عرض علي عدد من القنوات وشارك في بطولته آيتن عامر، هبة مجدي، إيمي سالم، محمد أنور، إنعام سالوسة، محمود حافظ، ميرنا نور الدين، خالد أنور، إخراج أحمد خالد أمين.



يشارك الثنائي غدا الخميس الموافق 30 مايو في احياء حفل بخمية مود سوينج بأرض ناينتي افينيو بالتجمع الخامس وسيقدمون من خلالها لأول مرة مهرجان "لغة العيون" والذي طرح مؤخرا وتخطي حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة منذ طرحه علي موقع الـ "يوتيوب"، وهو من كلمات محمد الفنان، وألحان فيلو، وأورتيجا، ومحمد الفنان، وتوزيع أوكا.



كما سيقومون بتقديم مجموعة متميزة من أغانيهم في الحفل الذي سيبدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ومنها ألعب يالا، ودلع بنات، وهنولع، والمارد، والنية صافية، والناس عايزة ايه، ولما عم الحاج يعدي، والجنس الناعم، وأنا كداب، وهاتي بوسة يا بت.