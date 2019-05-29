"بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية

صرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تقوم بدورات تدريبية في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية في استهداف 100 دار على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، موضحة أن ذلك يتم في نطاق عمل مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" للتطوع بإجمالى 800 ابن وابنة.



وأشارت "الألفى"، إلى أن الدورات التى ستستمر لمدة شهر والتى يقدمها عدد من متطوعي الهلال الأحمر، تهدف إلى إكساب الأبناء بدور الرعاية مهارات التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحروق والكسور والجروح وغيرها، وفى إطار السعي إلى تحقيق معايير الجودة بالمؤسسات سٌيقدم مع التدريب حقيبة إسعافات أوليه لكل دار والتى تعتبر الجزء العملى من التدريب.



وأضافت "الألفى" أنه من خلال ورش العمل النظرية والعملية سيتم التعريف بماهية الإسعافات الأوليه والتقييم المبدئي للمصاب وكيفية التعامل مع حالات الإغماء وفقدان الوعي كذلك حالات التشنجات والكسور والجروح والنزيف والتعرض لضربات الشمس ومعرفه الفرق بين ضربة الشمس والإنهاك الحراري، لسع الحشرات وإصابة العين.