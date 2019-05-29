توريد 120 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية

قال محافظ الغربية هشام السعيد، إنه تم توريد 120 ألف طن من القمح إلى صوامع وهناجر وشون مراكز ومدن المحافظة الثمانية، بنسبة 88% بداية من موسم التوريد وحتى اليوم.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم - أن الطاقة الاستيعابية لأماكن التخزين بالمحافظة تستوعب 193 ألفًا و340 طنًا، مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85 ألف طن، و10 شون أسمنتية بطاقة 67 ألفا و700 طن، و8 شون ترابية بطاقة 28 ألفا و800 طن، و4 هناجر بطاقة 11 ألفا و840 طنا، وذلك حرصًا من محافظ الغربية على استمرار المتابعة اليومية على انتظام عملية توريد محصول القمح دون أي معوقات لعملية التوريد.



ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتوفير أجولة جيدة للتخزين والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وذلك لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.