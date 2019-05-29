خارجية البرلمان: "هيومن رايتس" أداة ضغط لتحقيق مطامع سياسية خبيثة

انتقد إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إثر تقرير صادر عنها بشأن وجود "حالات قتل خارج القانون فى سيناء"، واصفًا إياها بـ"المسيسة والمروجة للشائعات".



وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، في بيان أصدره منذ قليل، إن "المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيسة، وتوجهاتها المنحازة".



واعتبر عبدالوهاب، تقرير هيومن رايتس ووتش: "مليئا بالمغالطات، ويعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد لمؤسسات الدولة المصرية التي يروق لأعدائها حجم التقدم الذي تحرزه كل يوم على أرضها، فتلجأ إلى استئجار منظمات مشبوهة، تروج الشائعات من أجل النيل من مصر، والضغط عليها لتحقيق أهداف تخص سيناء ترفضها مصر قيادةً وشعبًا".



وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن "القراءة المدققة لتقرير هيومن رايتس واتش الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات، من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة".



ووجه نائب البرلمان حديثه إلى من يرددون أن مصر لا تراعى حقوق الإنسان قائلًا: "إن ما قامت به خلال السنوات الأخيرة وما تقوم به الآن ودفعت ثمنه باهظًا من أرواح خير أبنائها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هو أسمى معانى حقوق الإنسان، من خلال العمل على محاربة الإرهاب في سيناء بالتنمية، وتدشين حزمة مشروعات، وإصلاح ما تأخرنا في إصلاحه، لمنح كل مواطن حقه في التعليم الجيد، ورعاية صحية لائقة".