محافظ الغربية يؤكد انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا

أكد محافظ الغربية هشام السعيد انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا، حيث أدى 33065 طالبا وطالبة امتحان مادة التاريخ داخل 115 مدرسة، وتم امتحان طلاب 9 مدارس ورقيا على مستوى المحافظة والإدارات التعليمية العشر.



وأصدر محافظ الغربية - في بيان اليوم الأربعاء - توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة سير الامتحانات والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فورًا، وتوفير المناخ الملائم للامتحانات من تهوية وإضاءة للطلبة وضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأكد هشام السعيد على التنسيق والتواصل المستمر أثناء فترة الإمتحانات بين التربية والتعليم والكهرباء والإتصالات لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان عدم إنقطاع الكهرباء أو الإنترنت.

