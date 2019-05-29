صرف التعويضات لأهالي "أبو عصبة" بالأقصر



أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه على كل من يستحق صرف التعويضات، من أهالي منطقة أبو عصبة بالأقصر، أن يتقدم لصرف جميع مستحقاته من خلال إجراءات ميسرة وسريعة وفي زمن وجيز جدا، حيث أن جميع المستحقات المالية موجودة، وذلك طبقا لما سبق توضيحه في اللقاءات السابقة مع ممثلي أهالي النجع والتي تمت قبل البدء في إجراءات الإزالة، وعلى المواطن التقدم برقم حسابه فقط.



وأضاف أن محافظة الأقصر تتقدم بكل الشكر والتقدير والاحترام لأهالي نجع أبوعصبة بالكرنك، لتفهمهم للمشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة ومشاركتهم في سرعة تنفيذ إخلاء منازلهم طواعية ضاربين أروع الأمثلة الوطنية رافضين دعوات المناهضة والتعرض للمشروعات التي تتبناها الدولة من أجل الصالح العام، مفضلين إعلاء مصلحة الدولة فوق أي اعتبارات أخرى.



وأشار إلى أن التفهم السريع والاستجابة السريعة والتعاون من جانب أهالي نجع أبوعصبة ممن تشملهم إجراءات تنفيذ أعمال الإزالة قد ساهم في تقليل زمن الإخلاء وتنفيذ الإزالة كاملة حتى مستوى سطح الأرض للمساحة المتبقية من كشف طريق الكباش بصورة حضارية وسلمية ووطنية تفوق الوصف.



