غدًا.. نانسي عجرم تحيي سهرة رمضانية بالقاهرة

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء سهرة رمضانية مساء غد الخميس بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور كبير من محبيها ومتابعيها، لتقدم باقة مميزة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.



وكانت نانسي عجرم أطلقت أغنية وطنية جديدة، بعنوان "راجل وابن راجل"، والتي تساهم من خلالها في حث المصريين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة.



ونقلت المخرجة بتول عرفة في الكليب مشاهد من الشارع المصري، والإنجازات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة السابقة، إضافة إلى مشاهد أخرى من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من المشاريع.