الأمن العام يضبط 5 تجار مخدرات في "السحر والجمال"

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة "السحر والجمال" على حدود محافظتي الشرقية والاسماعيلية، مكانًا لترويج المواد المخدرة.



أسفر استهداف المنطقة عن ضبط عاطل له معلومات جنائية، 34 سنة، مقيم بدائرة قسم ثان العاشر، حال تواجده بمدخل قرية السلام بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.



كما تم ضبط عاطل، 21 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، حال تواجده بمنطقة الصوب بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزته 10 جرام من مخدر الهيروين، وبمواجهته أرشد عن "2 بندقية آلية، 118 طلقة من ذات العيار، 8 خزن سلاح، جراب بندقية، 3 هواتف محمولة"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين للدفاع عن نشاطه غير المشروع.



وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط جزار، 35 سنة، مقيم بالقاهرة، وعاطل، 29 سنة، مقيم بالشرقية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما 65 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار.



كما تم ضبط عاطل، 19 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 50 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



كما تم ضبط عاطل، 26 سنة مقيم ببندر بلبيس، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 30 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.