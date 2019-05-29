اعتماد نتيجة امتحانات الإعدادية بالوادي الجديد والنجاح 84.9 %

اعتمد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20192018، حيث بلغت نسبة النجاح 84.9 %.



وقدم الزملوط التهنئة للطلاب الناجحين معربا عن تمنياته بدوام التفوق، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية، ورعاية وتشجيع الطلاب المتفوقين.



وشدد المحافظ على ضرورة إقامة الأنشطة الصيفية المختلفة بجميع المدارس من خلال خطة تشمل كافة الأنشطة، وذلك لاستثمار أوقات الطلاب في ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، وكذلك تسهم في اكتشاف الموهوبين.



ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 4288 طالبا وطالبة، حضر منهم 4263، فيما نجح منهم 3622 طالبا وطالبة.



وأضاف أن إدارة "باريس" التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 91.6 %، فيما حصلت إدارة الداخلة التعليمية على المركز الثاني بنسبة 90.6 %، وحصلت إدارة "بلاط " على المركز الثالث بنسبة 89.7 % فيما حصلت إدارة الخارجة على المركز الرابع بنسبة 82.8 % أما المركز الخامس حصلت عليه إدارة "الفرافرة " بنسبة 72.3 %.

