وزير قطاع الأعمال يعين عبد المطلب خضر عضوًا متفرغًا لشؤون النقل البري

أصدر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين اللواء عبد المطلب المتولى عبده خضر – عضوًا متفرغًا لشؤون النقل البري بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.



ويتمتع اللواء عبد المطلب خضر، بخبرة واسعة في المجالات التعلقة بأعمال النقل ومنها التخطيط والتأهيل والتدريب والصيانة والإصلاح ومتابعة التشغيل ورفع الكفاءة والتدبير، وكان قد شغل سابقًا عدة مناصب أبرزها، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري، ومدير جهاز النقل العام للقوات المسلحة.



يشار إلى أن اللواء عبد المطلب خضر حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، فضلا عن ماجستير العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا).