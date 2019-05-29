محافظ جنوب سيناء يبحث مع القنصل الإسباني تنشيط السياحة بالمحافظة

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع قنصل أسبانيا بالقاهرة جونثالو مونيوث لوبيز، سبل تنشيط حركة السياحة الأسبانية إلى مدينة شرم الشيخ.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأربعاء- أن الوفد الإسباني سيقوم بزيارة لمدن (دهب - نويبع - طابا - سانت كاترين)؛ للوقوف على الأوضاع بالمحافظة كخطوة للاستعداد لاستقبال وفود سياحية إسبانية بجنوب سيناء.



واستعرض فودة - خلال لقائه القنصل الأسباني والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة - ما تم إنجازه بالمحافظة خاصة بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين وما بهما من مشروعات ضخمة مثل: الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شرم الشيخ والذي يختصر الوقت من القاهرة إلى شرم الشيخ في 4 ساعات فقط، وقاعة المؤتمرات الضخمة، ووجود مارينا لليخوت وسلاسل مطاعم كبري.



وأضاف أنه من ضمن المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها أيضَا تطوير وتجهيز مطار شرم الشيخ بجميع الأجهزة الحديثة في مجال الأمن وتدريب الكوادر اللازمة، ورفع كفاءة الفنادق وتدريب العمالة وعمل الصيانة اللازمة لها، ورفع كفاءة الطرق وإنشاء ميادين ومساحات خضراء، بالإضافة لإنشاء مضمار الهجن وإقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول الهجن بمشاركة عدة دول عربية أوروبية وأفريقية.



من جهته.. أعرب القنصل الأسباني عن شكره لمحافظ جنوب سيناء؛ لحفاوة الاستقبال ولقائه ولجهوده المبذولة في مدينة شرم الشيخ، مبديًا سعادته البالغة بهذا اللقاء المثمر.