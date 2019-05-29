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سياسي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:09 م

وكيل شباب البرلمان: تعظيم سلام لصقور مصر

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب
كريمة أبو زيد
dostor.org/2647538

أكد النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن مصر بقائدها الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتها المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والمخابرات المصريه لن يتركوا ابدا حقوق شهدائنا الأبرار مشيدا بنجاح مصر فى استلام الإرهابى الخطير هشام عشماوى من ليبيا.

وقال " حسين " فى بيان له اصدره اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسى وعد وأوفي بشأن محاسبه الإرهابي هشام عشماوي في مصر وذلك في احتفال تخريج دفعه كليه الشرطه وأن الرئيس عبر عن شعور المصريين جميعا عندما وجه تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم الإرهابي هشام عشماوي الذين كانوا دائمًا صقورًا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه.. تحيةً وسلامًا على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم.

وأعلن النائب محمود حسين تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسى أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن مشيدا بالكفاءة والاحترافية غير المسبوقة لصقور وبواسل مصر بقياده اللواء عباس كامل فى نجاحاتهم المبهره في الكثير من الملفات الهامه التي حفظت لمصر أمنها وسلامها واستقرارها تعظيم سلام لهم من الشعب المصرى العظيم.

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