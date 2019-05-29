محافظ القليوبية يبحث المخطط التفصيلي لمدينة القناطر الخيرية

بحث محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، اليوم الأربعاء، مع المهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ورحاب المزين رئيسة مجلس مدينة القناطر الخيرية، أخر المستجدات لوضع المخطط التفصيلي لمدينة القناطر الخيرية.



وذكرت محافظة القليوبية - في بيان - أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد لعقد ورشة عمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية الكبرى للمساهمة في إعداد المخططات التفصيلية للمحافظة ووضع خطة عمل يتم تقسيمها على أربعة قطاعات.



وكلف المحافظ بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة بنها لتجهيز خرائط مساحية لتحديث المخطط التفصيلي للمحافظة، لمواكبة التطور العمراني وتجريم البناء المخالف على الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف زحف البناء العشوائي.



وأوضح أن تحديد الأحوزة العمرانية تساعد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطبيق القوانين على جميع المعتدين على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية باعتبارها قضية أمن قومي.مشددا على سرعة الانتهاء من المخططات العمرانية والعمل على أرض الواقع من أجل النهوض العمراني بالمحافظة والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف دون تراخيص والمساهمة بشكل كبير في حل العديد من المشكلات للمواطنين.

