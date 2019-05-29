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اقتصاد
الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:08 م

شركة سما تخفض مساهمتها في أسهم رأس مال أسمنت سيناء لـ6.75%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2647535

قالت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن شركة سما سمنت قامت بتخفيض نسبه ملكيتها في شركة أسمنت سيناء لـ6.75 %.

وأوضحت الشركة في بيان لإدارة الإفصاح بالبورصة، اليوم الأربعاء، أن شركة سما سمنت قامت ببيع مليوني سهم من أسمنت سيناء، لتخفض نسبة مساهمتها من 9.689 % إلى 6.75 %.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 16.5 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 8.25 جنيه للسهم.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 201.08 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 147.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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