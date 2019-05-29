شركة سما تخفض مساهمتها في أسهم رأس مال أسمنت سيناء لـ6.75%

قالت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن شركة سما سمنت قامت بتخفيض نسبه ملكيتها في شركة أسمنت سيناء لـ6.75 %.



وأوضحت الشركة في بيان لإدارة الإفصاح بالبورصة، اليوم الأربعاء، أن شركة سما سمنت قامت ببيع مليوني سهم من أسمنت سيناء، لتخفض نسبة مساهمتها من 9.689 % إلى 6.75 %.



وأضافت أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 16.5 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 8.25 جنيه للسهم.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 201.08 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 147.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.