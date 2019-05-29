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سياسي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:07 م

البرلمان الإفريقي يهنئ السيسي والجيش والمخابرات بتسليم "عشماوي"

عشماوي
عشماوي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2647534

وجه روجيه نكودانج رئيس البرلمان الأفريقى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مصر وللواء محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى وللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وللجيس الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والمخابرات الليبية بعد القبض على أخطر ارهابى هشام عشماوي وتسليمه لمصر.

وقال رئيس البرلمانى الإفريقى فى اتصال هاتفي مع مستشاره السياسى ورئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا النائب بالبرلمان المصرى مصطفى الجندى كل التهنئة لشعوب أفريقيا بصفة عامة وشعوب شمال إفريقيا بصفة خاصة بالقبض علي قاتل الآلاف من أبناء الشعوب الإفريقية لأنه هو من درب شباب الصومال وبوكو حرام وشباب غرر به من العالم أجمع كما أكد النائب مصطفى الجندى أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول والجيوش وعلى العالم اليوم الاختيار بين داعش البغدادي وعشماوي والميليشيات وبين جيش ليبيا الحر.

وقال كل التحية والتقدير لجيش مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى والمخابرات وحفتر والجيش الوطنى الليبى مشيرا الى ان هذا الإرهابي كان يدير من ليبيا عمليات في أفريقيا كلها.

وقال "الجندى" إن القبض على هذا الإرهابى رسالة لكل من هو ضد جيش ليبيا ومع المليشيات الارهابية المسلحة وهى ضربة موجعة لقطر وتركيا والدول الممولة للمشيليات الإرهابية.

وتوقع النائب مصطفى الجندى بان القبض على الإرهابي عشماوي هو بداية النهاية في ليبيا والسودان بعد وعد الفريق عبد الفتاح البرهان بتسليم المطلوبين المصريين في السودان مؤكدا ان القبض علي عشماوي هو ضربة للإرهاب في أفريقيا وانتصار كبير للسيسي كرئيس الاتحاد الأفريقي خاصة ان عشماوي داعشى وهو ذراع البغدادي اليمنى في أفريقيا وهو مدرب الإرهابيين الجدد وأيضا وزير دفاع البغدادي وهو قاتل مئات الآلاف لانه هو من درب وجهز آلاف الإرهابيين.

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