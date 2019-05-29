التضامن: المسح القومي للإدمان يتم وفقًا للمعايير الدولية

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المسح القومي لرصد التعاطي والإدمان على مستوى الجمهورية، سيتم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية، ما يدل على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.



وأضاف "عثمان" في تصريحات صحفية، أن المسح سيشارك فيه متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والبالغ عددهم 27 ألف متطوع، وذلك بعد تدريبهم على خطة المسح، لافتًا إلى أن المسح الجديد سيتم مقارنته بالمسح السباق لعام 2014 والذي تم إجرائه في 10 محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية وهو أخر مسح قامت به الوزارة.



