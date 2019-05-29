‏علاء عابد: القبض على الإرهابي هشام عشماوي رسالة للخونة

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القبض على الإرهابي الخطير هشام عشماوي داخل ليبيا وتسليمه لمصر هو رسالة لجميع قيادات الارهابيين من تنظيم جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بما فيها تنظيم القاعدة وداعش بان مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والمخابرات المصرية والشعب المصرى العظيم لن تترك ابدا حق شهداء مصر الأبرار وأن الارهابيين الخونة سوف يلقون نفس مصير هشام عشماوي.



وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم الأربعاء، إن القبض على هشام عشماوي هو البداية الحقيقية للقصاص المصرى من جميع القيادات الإرهابية الهاربة خارج البلاد مؤكدا انه لن يحمى هؤلاء الارهابيين القتلة الهاربين لا نظام امير الدم والارهاب تميم بن حمد وعصابته الإرهابية القطرية ولا نظام السلطان التركى المجنون رجب طيب اردوغان خاصة ان اهم وأخطر ارهابى لهما تم القبض عليه حيا.



ووجه النائب علاء عابد التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش والمخابرات المصرية والليبية والمشير خليفة حفتر ولكل من خططوا ونفذوا بأسلوب علمى واحترافي فى القبض على الإرهابي هشام عشماوي حيا باعتباره العقل المدبر والمنفذ للعمليات الإرهابية الخطيرة داخل ليبيا، مؤكدًا أن القبض على هشام عشماوي احدث زلزالا داخل صفوف الإرهابين بمختلف دول العالم الذين سيكون مصيرهم نفس مصير عشماوي بعد ان تتخلى عنهم الدول الداعمة والمسلحة للارهاب والإرهابين بعد تضييق الخناق الدولى على هذه الدول.