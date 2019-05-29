ارتفاع مفاجئ للبطالة في ألمانيا مع تباطؤ الاقتصاد

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة ارتفع ليصل إلى 5 % بنهاية شهر مايو مقارنة مع المستوى القياسي المتدني البالغ 4.9 %.



وتعد أرقام مايو هي المرة الأولى التي تشهد زيادة في معدل البطالة بألمانيا منذ عام 2017.



وكشفت البيانات أن عدد العاطلين عن العمل في أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع بنحو 60 ألف شخص خلال شهر مايو الجاري ليصل إلى 2.279 مليون شخص.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل بألمانيا سيتراجع بنحو 8 آلاف فرد.



وكانت بيانات اقتصادية أشارت إلى أن النمو الاقتصادي في ألمانيا تسارع خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي، بعد أن شهد تباطؤا ملحوظا في النصف الأخير من العام الماضي.



وتراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1 % لتنخفض العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1177 دولار.