ارتفاع صادرات البطاطس والموالح إلى 2 مليون طن

أكد تقرير الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس إلى 2 مليون و185 ألفًا و800 طن إلى جميع دول العالم وجار الشحن والتصدير، منذ بدء موسم التصدير وحتى 22 من الشهر الجارى، منها صادرات الموالح بلغت مليون و555 ألفا و653 طنا، وصادرات البطاطس بلغت 630 ألفا و790 طنا.



وقال التقرير، إن الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى تواصل تطبيق نظام التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.



وأشار إلى أن هناك إجراءات مشدد ة على جميع الشحنات المصدر، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

