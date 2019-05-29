البدء في مشروعات للزراعة والتصنيع والسياحة ببني سويف خلال أيام

قال محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، إن المحافظة ستلحق بمشروعات الزراعات المحمية كمشروع قومي في مصر من خلال أكبر مشروع للزراعة والتصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف للتصدير للعالم لتدخل بها موسوعة جينيس العالمية، والذي سيقام على مساحة 51 ألف فدان بالظهير الصحراوي الشرقي لمركزي ببا والفشن.



وأضاف محافظ بني سويف - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه سيتم البدء خلال أيام في تنفيذ مشروع الصوبات الزراعية على مساحة 15 ألف فدان من المساحة المخصصة للمشروع، كمرحلة أولى.. مشيرا إلى أن هناك عدة لجان تابعة للهيئة الهندسية قامت بمعاينة الموقع والرفع المساحي لبدء التنفيذ.



وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام أيضا البدء في تنفيذ مشروع مدينة سياحية سكنية ثقافية تعليمية على مساحة 2124 فدانا بالقرب من منطقة واحة ميدوم بالواسطى، وهو ما يطلق عليها المثلث الذهبي حيث تمثل نقطة لتلاقي 3 محافظات هي: (الجيزة والفيوم وبني سويف)؛ ليقام بها منطقة للمنتجعات السياحية والفيلات السكنية ومجمع تعليمي لفروع الجامعات العالمية.



وأوضح عبد الجابر أنه سيتم افتتاح محورعدلي منصور خلال يونيو المقبل، والذي سيربط الطرق الرئيسية ببعضها (الصحرواي الشرقي، والشرقي القديم، والطريق الصحراوي الغربي، والطريق الزراعي، وطريق الزعفرانة)، كما سيتم الانتهاء قريبا من تطوير الجزء العلوي من كورنيش النيل بمدينة بني سويف وتوسعته وإضاءة الأعمدة الديكورية ورصفه بالكامل.



ولفت إلى أنه تم تجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بتطوير الجزء السفلي من الكورنيش، وتوفير الجزء الأكبر من الاعتماد المالي اللازم لتطويره.. موضحا أنه يتم حاليا دراسة البدء في المرحلة الثانية من تطوير طريق يمين نادي المهندسين لربطه بطريق قريتي الدولية وتزمنت بمركز بني سويف.



وبين المحافظ أنه يجرى حاليا بخطوات جادة السعي في تنفيذ كوبري أعلى مزلقان المديرية بمدينة بنى سويف لحل مشاكل المرور بالمنطقة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ووزارة النقل لدراسة الموقع وتحديد المسارات وتكلفة تنفيذ المشروع، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الاعتماد المالي اللازم من وزارة التخطيط لتنفيذ المشروع.