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الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:04 م

الوادي الجديد.. 99% من طلاب الأول الثانوي أدوا امتحان التاريخ إلكترونيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2647525

أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المدارس التي أدى طلابها امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي، إلكترونيًا اليوم بلغت 25 مدرسة بها 1749 طالبًا بنسبة 99.04 % من إجمالى عدد الطلاب.

وقال التداوي - في بيان اليوم الأربعاء - إن عدد المدارس التى أدى طلابها الامتحان ورقيًا، بلغ مدرستين فقط بهما 17 طالبا بنسبة 0.96 % من إجمالى عدد الطلاب، مشيرا إلى أن قطاع التعليم بالمحافظة بدأ اعتبارا من أمس معالجة كافة المشكلات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية، وتقليل أعداد الطلاب الذين يقومون بأداء امتحاناتهم ورقيا حيث أن النسبة أصبحت لا تتجاوز 1 %.

وأضاف أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظة هذا العام يبلغ 1766 طالبا موزعين على 27 مدرسة ثانوية بــ 5 إدارات تعليمية.. مشيرا إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بحضور المسئولين لمناقشة تطوير الموجهين العموم للمواد وذلك للوقوف على منصة الامتحانات في يومها الثامن.. مؤكدا أنه يتم التواصل مع مديري الإدارات والمدارس عبر برنامج "سكايب بي".

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