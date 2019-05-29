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الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:26 م

وزير الخارجية الليبي: هشام عشماوي مالك المفاتيح الإرهابية في مصر وليبيا

عبدالهادي الحويج
عبدالهادي الحويج وزير خارجية حكومة ليبيا المؤقتة
عبير سليم
dostor.org/2647402

قال عبدالهادي الحويج وزير خارجية حكومة ليبيا المؤقتة، إن تسليم الإرهابي الخطير هشام عشماوي إلى مصر، يؤكد أن فى ليبيا ولاسيما بالمنطقة الشرقية مؤسسات دولة تعمل بكفاءة عالية، ويعكس سيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على ساحة العمليات البرية والجوية.

وأضاف الحويج في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن عملية تسليم الإرهابي عشماوي الذي اعتبره "مالكًا للمفاتيح الإرهابية" في مصر وليبيا "علانية"، هى عملية ذات مغزى حيث حملت في طياتها ثلاثة رسائل، مفادها أن لمصر أشقاء لا يمكن أن يسمحوا أن تكون أراضيهم مصدر تهديد لها، إضافة إلى أن المضي في تطهير بؤر الإرهاب يتم بالتنسيق بين أجهزة البلدين وعلى أعلى مستوى، فضلا عن أنها رسالة قوية وعبرة لكل الخونة والمتآمرين والمتعاونين من الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسهما "قطر وتركيا".

ولفت وزير الخارجية إلى أن تسليم الإرهابي عشماوي ومعاونيه إلى مصر بعد إتمام عمليات استجوابه في ليبيا، أمر طبيعي في ضوء التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري المستمر بين البلدين، منوهًا إلى أن مكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للبلدين وأنه بكل تأكيد اعترافات عشماوي التي ستخرج في وقتها للعلن سواء من الجانب المصري أو الليبي ستكشف النقاب عن الحقائق الغائبة المتعلقة بدعم الإرهابيين في كامل المنطقة؛ حيث أنه ليس إرهابيا عاديًا بل أنه مخطط ومنفذ لمعظم عملياته وعلاقاته واسعة ومتشعبة بالعديد من التنظيمات الإرهابية.

وسلمت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى مصر، ليل أمس الثلاثاء، الإرهابي المصري القيادي في شورى درنة هشام عشماوي الذي ألقى القبض عليه أكتوبر الماضي في حرب تحرير درنة، ومعه حارسه الشخصي وذراعه الأيمن وعدد آخر من الإرهابيين المطلوبين لدى السلطات.

وجاء ذلك عقب زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى الرجمة، إلتقى خلالها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث تم مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة.

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