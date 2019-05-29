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الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:57 ص

سعفان: التصديق على 1351 عقد وتأشيرة عمل خلال شهر للمصريين بالإمارات

سعفان
سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2647387

صدق مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، على 992 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 359 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى تفويض لـ5 شركات إلحاق عمالة بجلب 900 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 31 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عقب تلقيه تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ما تم تحقيقه خلال أبريل الماضي من إنجاز في توفير فرص عمل وتجديد عقود للمصريين بالإمارات.

وأشار الوزير إلى أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تلقي 22 شكوى من العمال المصريين تم حل 9 شكاوي منها بالطرق الودية، وإحالة 3 شكاوى للقضاء، ومازالت هناك 10 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسارًا من خلال المكتب مباشرة، وعمل 11 زيارة ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلي الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التي تصادف العمالية المصرية.

ويقوم المستشار العمالي بالتواجد بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر القنصلية العامة بدبي للممارسة العمل وحل الشكاوى العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوي العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.

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