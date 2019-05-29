أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة سابقًا تودع البطولة من الدور الأول

خرجت ايلينا أوستابنكو للعام الثاني على التوالي من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس منذ فوزها باللقب في 2017 بعد خسارتها أمام المصنفة الأولى عالميا سابقا فيكتوريا أزارينكا.



وبالنظر إلى قوة منافستها اليوم فإن الهزيمة بنتيجة 6-4 و7-6 لم تكن قاسية مثلما حدث العام الماضي أمام الأوكرانية كاترينا كوزلوفا.



لكن خسارة اليوم تعكس مدى التراجع الحاد في مستوى اللاعبة البالغة من العمر 21 عاما والتي سقطت أيضا في الدور الأول في استراليا المفتوحة وحققت فوزين متتاليين مرة واحدة فقط في 2019.



وتعكس احصاءات المباراة مدى تراجع أوستابنكو التي ارتكبت 60 خطأ سهلا مقابل 19 لأزارينكا.



وقالت أوستابنكو "أعتقد أنني لم أكن في أفضل حالاتي اليوم. لكن ازارينكا بالطبع أعتبرها واحدة من أشرس اللاعبات في البطولة.



"أعتقد أنني تعجلت الأمور كثيرا اليوم. كانت الظروف الجوية قاسية للغاية. كان يوما عاصفا".



وبينما تواصلت معاناة اللاعبة اللاتفية تسير أزارينكا في الطريق الصحيح بعد عودتها لقائمة أول 50 لاعبة في التصنيف لأول مرة منذ ولادة ابنها ليو في ديسمبر 2016.



وقالت أزارينكا "كنت اليوم في مواجهة لاعبة يصعب توقعها. كما انها لا تمنح منافستها فرصة لضبط إيقاعها كثيرًا.



"كانت مواجهة أوستابنكو في الدور الأول محفوفة بالمخاطر لأن ضبط الإيقاع مهم. أنت بحاجة إلى إيجاد طريقة للفوز. شعرت اليوم أن هذا ما كان يجب فعله".



وستواجه أزارينكا، التي تأهلت للدور قبل النهائي في 2013،منافستها اليابانية نعومي اوساكا المصنفة الأولى عالميا في مباراة أخرى مرتقبة بالدور التالي من البطولة.