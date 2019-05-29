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الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:57 ص

إيداع متهمة بقتل والدتها وذبح قطة فوق جسدها مستشفى الأمراض العقلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2647385

أمرت نيابة غرب القاهرة بتشريح جثة سيدة عجوز لقيت مصرعها على يد ابنتها التي طعنتها بمقص معدني، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويها.

كما قررت النيابة إيداع المتهمة في مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للكشف على سلامة قواها العقلية، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية.

وجاء في مناظرة النيابة العامة لجثة السيدة، أنها عجوز في العقد التاسع من العمر، مصابة بحروح طعنية في الصدر، كما توجد أثار كدمات وندبات في الرأس أدت إلى وجود نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة، مسجاة على ظهرها داخل الشقة، كما تم العثور على هرة مقتولة أيضًا فوقها ودمائهما مختلطة.

كان الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة بعقار كائن بشارع سليم الأول.

على الفور، انتقل الرائد أحمد صبري، معاون المباحث مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأمر اللواء اشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.

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