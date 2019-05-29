مندوب السعودية بالأمم المتحدة: أزمة قطر أصغر من أن تشتت الصف العربي

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، قدرة المملكة على جمع صفوف الدول العربية على نطاقات مشتركة ومبادئ أساسية متفق عليها، معتبرًا قطر أصغر من أن تشتت الصف العربي.



وفي حواره مع «اندبندنت عربية» قال «المعلمي»، إن العرب اتفقوا بإجماع كبير في مؤتمرَي القمة العربية الأخيرين اللذين عُقدا في الظهران بالمملكة العربية السعودية وفي تونس، حيث أصدروا بيانات وقرارات تُدين السلوك الإيراني في المنطقة.



وردًا على سؤاله حول بعض الأصوات المشككة في قدرة السعودية على توحيد الصف العربي نظرًا لحرب اليمن ومحاولات قطر جذب المواقف لصالحها، صرح «المعلمي» قائلًا: «لا أظن أن هناك أصوات عربية تشكك في مبدأ نصرة الشعب اليمني الذي التزمته السعودية ومجموعة كبيرة من الدول العربية ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية إليه، لذلك مع احترامي لمن يورد هذا التشكيك، فهناك إجماع عربي على الاعتراف بشرعية الحكومة اليمنية والرئيس اليمني، كما أن هناك اعترافًا دوليًا على تأييد موقف المملكة في التصدي للحوثيين والعمل على استعادة الشرعية».



وأضاف: «أما قطر فهي موضوع آخر صغير ويخص المملكة والدول المقاطعة لقطر، وليست هناك تدخلات كبيرة من جانب دول أُخرى، إنما هناك وساطة كويتية نحترمها ونجلها في هذا الشأن المحصور في نطاق قطر ونطاق السلوك القطري».



وأكد مندوب السعودية، أن الدول العربية الأخرى سواء كانت تبالي أم لا تبالي إلا أنها لا تستطيع أن تؤثر في هذا الواقع، مشيرًا إلى أنه إذا كان من تأثير فليكن في السلوك القطري حتى ينتهي السبب الأساسي لهذه المقاطعة.